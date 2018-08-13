Сегодня состоится экстренное заседание Совета судей из-за дела Кернеса

На повестке дня вопрос о принятии мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом

Внеочередное экстренное заседание Совета судей Украины о давлении на судью по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Сообщается, что Совет судей сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с обращениями судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения уголовного дела 10 августа 2018 года Киевским районным судом города Полтавы по делу Кернеса и его охранников.

На повестке дня вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины начала расследование в отношении судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщалось, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий

подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года. 2 марта 2015 Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

10 августа, судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов постановил закрыть уголовное производство против Кернеса, Блинникова и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.