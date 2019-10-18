ГПУ оголосить Дубневичу підозру у двох епізодах

Генеральна прокуратура України готує народному депутату Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру у двох епізодах. Про це розповів генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що повідомлення про підозри уже майже готові. Один з епізодів - неправдиве декларування відомостей.

"Проект повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі й робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Мовиться про два епізоди. Перший - навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства", - сказав Рябошапка.

Генпрокурор зазначив, що другий епізод стосується корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру подання про зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

Зазначимо, НАЗК повідомляло, що у декларації нардепа Богдана Дубневича були виявлені порушення.