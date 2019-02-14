Нардеп Дубневич вказав недостовірні відомості у декларації майже на 3 млн гривень

Фото: Богдан Дубневич (УНІАН)

НАЗК виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації

Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму 2,8 млн гривень депутатом Верховної ради України Богданом Дубневичем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Вказано, що Дубневич у декларації за 2016 рік не задекларував 7 власних земельних ділянок та одну ділянку дружини, а також не вказав вартість ще п’яти об’єктів - чотирьох квартир дружини та своєї земельної ділянки.

"Крім того, депутат не задекларував корпоративні права дружини у чотирьох господарських товариствах, недостовірно вказав суму її доходу від здачі майна в оренду та не вказав суму отриманих ним дивідендів. Загалом у декларації депутата встановлено недостовірні відомості на суму понад 2,8 млн грн, про що повідомлено Національне антикорупційне бюро", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій 30-ма посадовими особам Національної поліції, Національного банку, Міністерства юстиції та інших держорганів.

Як писало РБК-Україна раніше, за результатами повних перевірок декларацій нацагентство встановило, що посадові особи в своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.

Додамо, НАЗК почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного і арифметичного контролю.