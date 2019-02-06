У декларації нардепа Дубневича виявили порушення

Фото: Богдан Дубневич (УНІАН)

Дубневич вніс недостовірні відомості до декларації за 2016 рік

У декларації нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Богдана Дубневича виявлені порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Повідомляється, що агентство перевірило ряд декларацій на підставі звернень правоохоронних органів та громадських організацій. За результатами перевірки виявили, що Дубневич в декларації за 2016 рік відобразив недостовірні дані.

У той же час в декларації нардепа Павла Різаненка при перевірці не виявили порушень.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Генеральну прокуратуру подання про зняття недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

Раніше РБК-Україна писало, що детективи Національного антикорупційного бюро розслідують можливе ухилення від сплати податків фірмами ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевими бенефіціарами яких є народні депутати-брати Ярослав і Богдан Дубневичи. В кінці серпня повідомлялося, що НАБУ розслідує можливе недостовірне декларування та незаконне збагачення Дубневичів.