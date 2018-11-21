В ГПУ не назвали сроки завершения расследования преступлений против участников Евромайдана

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

По словам Горбатюка, ВСП не реагирует с жалобами на судей и их возможные нарушения

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) воздержались от комментариев относительно сроков завершения расследование преступлений, которые были совершены против участников Евромайдана. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, совершенных против участников мирных акций протесов, рассказал начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что ГПУ близится к завершению этих расследований.

"Мы сделали все, что могли. Никто не сможет объективно назвать сроки расследования. Я воздержусь от предоставления сроков. Но обещаю, что мы будем делать все возможное, чтобы точка в расследовании была поставлена", - сказал Горбатюк.

По его словам, Высший совет правосудия не реагирует с жалобами на судей и их возможные нарушения.

"ВСП очень быстро снимает тех судей, которые неугодны власти. ВСП не реагирует с жалобами на судей и их возможные нарушения", - резюмировал он.

Напомним, Горбатюк заявлял, что в Украине с 4700 преступлений, совершенных против участников мирных акций протесов, которые расследовались, большая часть преступлений раскрыта.

"Под стражей находятся 13 человек. По результатам также признаны виновными 52 человека, в отношении них вынесены обвинительные приговоры. К лишению свободы осуждено 9 человек. Со времени февральского отчета сообщено о подозрении еще десяткам человек, среди них есть прокурор,судьи, следователи и 5 титушок", - сообщил Горбатюк.

Также сообщалось, что силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.