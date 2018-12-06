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У ГПУ назвали терміни закінчення слідчих експериментів щодо розстрілів на Майдані

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 12:32
У ГПУ назвали терміни закінчення слідчих експериментів щодо розстрілів на Майдані
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Слідчі експерименти на Майдані можуть завершитися до кінця року

Слідчі експерименти щодо розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року можуть завершитися до кінця цього року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, більшість слідчих експериментів провели в 2014-2015 роках в порядку збирання доказів у справі проти "беркутівців", яких підозрювали у розстрілі на вулиці Інститутській.

"Потім з'являлися додаткові відеозаписи, свідки, фотографії - проводилися нові експерименти. Але щоб все максимально відповідало обстановці на Майдані, яка була 20 лютого, вони проводилися восени або ранньою весною. Ми в процесі, намагаємося закінчити до кінця року", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, в жовтні адвокати Небесної Сотні заявляли, що розслідування вбивств на Майдані знаходиться під загрозою через затягування робіт на Інститутській.

Влітку Генпрокуратура видавала заборону на будівництво Музею Революції гідності на Інститутській через слідчі експерименти.

 

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Новини України ГПУМайданСергей Горбатюк
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