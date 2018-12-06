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В ГПУ назвали сроки окончания следственных экспериментов по расстрелам на Майдане

Новости » Общество    06.12.2018 - 12:32
В ГПУ назвали сроки окончания следственных экспериментов по расстрелам на Майдане
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Следственные эксперименты на Майдане могут завершиться до конца года

Следственные эксперименты по расстрелам на Майдане 20 февраля 2014 года могут завершиться до конца этого года. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, большинство следственных экспериментов провели в 2014-2015 годах в порядке сбора доказательств в деле против "беркутовцев" которых подозревали в расстреле на улице Институтской.

"Потом появлялись дополнительные видеозаписи, свидетели, фотографии - проводились новые эксперименты. Но чтобы все максимально соответствовало обстановке на Майдане, которая была 20 февраля, они проводились поздней осенью или ранней весной. Мы в процессе, стараемся закончить до конца года", - добавил Горбатюк.

Напомним, в октябре адвокаты Небесной Сотни заявляли, что расследование убийств на Майдане находится под угрозой из-за затягивания работ на Институтской.

Летом Генпрокуратура выдавала запрет на строительство Музея Революции достоинства на Институтской из-за следственных экспериментов.

 

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Новости Украины ГПУМайданСергей Горбатюк
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