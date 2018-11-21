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У ГПУ назвали причини тривалого розгляду деяких справ у судах

Новини » Політика    21.11.2018 - 12:26
У ГПУ назвали причини тривалого розгляду деяких справ у судах
Фото: Олексій Донський (УНІАН)

Вища рада правосуддя ігнорує і тривалий час не розглядає скарги на суддів, заявили в ГПУ

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого управління спеціальних розслідувань Олексій Донський назвав причини занадто тривалого розгляду деяких справ в українських судах. Про це на брифінгу по розслідуванню злочинів, скоєних проти учасників мирних акцій протесту, розповів Донський, переїде кореспондент РБК-Україна.

"Більше року триває розгляд у судах в дев'яти виробництвах. Повинен відзначити, що більше трьох років тривають розгляди в п'яти справах. Серед причин тривалого розгляду ми можемо відзначити наступні: грубе зловживання захисниками обвинувачених, процесуальні диверсії, недотримання суддями вимог, ухилення від розгляду справ і так далі", - розповів він.

За його словами, Вища рада правосуддя ігнорує і тривалий час не розглядає скарги на суддів.

"Рекорд по грубим порушенням розгляду справи суддя Лінник (Олег Лінник дав Крисину умовний термін, - ред.), який слухав справу про напад і вбивство журналіста Єремєєв. Це все відбувалося при потуранні ВРП (Вищої ради правосуддя)", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед 166 кримінальних проваджень, у яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальні акти, у 48 справах навіть не відбулося підготовче засідання.

На сьогодні здійснюється підтримка держобвинувачення у 56 справах Майдану, - ГПУ Велика частина з 4,7 тис. злочинів проти активістів розкрита, - ГПУ
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