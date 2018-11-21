В ГПУ назвали причины длительного рассмотрения некоторых дел в судах

Фото: Алексей Донской (УНИАН)

Высший совет правосудия игнорирует и долговременно не рассматривает жалобы на судей, заявили в ГПУ

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следственного управления специальных расследований Алексей Донской назвал причины слишком длительного рассмотрения некоторых дел в украинских судах. Об этом на брифинге по расследованию преступлений, совершенных против участников мирных акций протеста, рассказал Донской, переедет корреспондент РБК-Украина.

"Более года продолжается рассмотрение в судах в девяти производствах. Должен отметить, что более трех лет продолжаются разбирательства в пяти производствах. Среди причин длительного рассмотрения мы можем отметить следующие: грубое злоупотребление защитниками обвиняемых, процессуальные диверсии, несоблюдение судьями требований, уклонение от рассмотрения дел и так далее", - рассказал он.

По его словам, Высший совет правосудия игнорирует и долговременно не рассматривает жалобы на судей.

"Рекорд по грубым нарушением рассмотрения дела именно судья Линник (Олег Линнык дал Крысину условный срок, - ред.), который слушал дело о нападении и убийстве журналиста Еремея. Это все происходило при попустительстве ВРП (Высшего совета правосудия)", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что среди 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делам даже не состоялось подготовительное заседание.