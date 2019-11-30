У ГПУ назвали кількість визнаних винними у справах Євромайдану

Українські суди вже визнали винними у справах Євромайдану 59 осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури України на запит.

За даними ГПУ, загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям.

"Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти", - заявили в Генпрокуратурі.

У відомстві розповіли, що за перші дев’ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань ГПУ повідомило про підозру 14 особам, у тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 людей досудове слідство закінчене і обвинувальні акти направлені до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

Загалом упродовж усього часу управління спеціальних розслідувань досліджувало понад 4 100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 людей. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 осіб, стосовно 19 з них ухвалив обвинувальні вироки.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них - 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану. у зв'язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами ГПУ 114 кримінальних проваджень будуть спрямовані в інші органи попереднього розслідування.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у ГПУ проводиться внутрішнє розслідування зникнення двох томів матеріалів у справах Майдану.