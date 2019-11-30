ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ГПУ назвали кількість визнаних винними у справах Євромайдану

Новини » Політика     30.11.2019 - 11:02
У ГПУ назвали кількість визнаних винними у справах Євромайдану
Фото: квіти на Майдані (РБК-Україна)

Про підозру повідомили 445 особам, визнали винними 59 осіб

Українські суди вже визнали винними у справах Євромайдану 59 осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури України на запит.

За даними ГПУ, загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям.

"Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти", - заявили в Генпрокуратурі.

У відомстві розповіли, що за перші дев’ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань ГПУ повідомило про підозру 14 особам, у тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 людей досудове слідство закінчене і обвинувальні акти направлені до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

Загалом упродовж усього часу управління спеціальних розслідувань досліджувало понад 4 100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 людей. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 осіб, стосовно 19 з них ухвалив обвинувальні вироки.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них - 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану. у зв'язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами ГПУ 114 кримінальних проваджень будуть спрямовані в інші органи попереднього розслідування.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що у ГПУ проводиться внутрішнє розслідування зникнення двох томів матеріалів у справах Майдану.

Справи Майдану: Рада розгляне зміни до закону про ДБР 3 грудня HRW закликає не зупиняти розслідування у справах Майдану
Новини України ГПУМайдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся