В ГПУ назвали количество признанных виновными в делах Евромайдана

Фото: цветы на Майдане (РБК-Украина)

О подозрении сообщили 445 гражданами, признали виновными 59 человек

Украинские суды уже признали виновными в делах Евромайдана 59 человек. Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры Украины на запрос.

По данным ГПУ, всего правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям.

"Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, в отношении 46 из них вынесены обвинительные акты", - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве рассказали, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований ГПУ сообщило о подозрении 14 лицам, в том числе должностным лицам, руководителям правоохранительных органов. В отношении 11 человек досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4 100 эпизодов совершения уголовных правонарушений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи управления направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2 442 человека. Из них - 1 721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

Напомним, Генеральная прокуратура передаст другим органам более ста производств по делам Майдана. В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами ГПУ 114 уголовных производств будут направлены в другие органы предварительного расследования.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в ГПУ проводится внутреннее расследование исчезновения двух томов материалов по делам Майдана.