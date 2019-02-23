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Перестрілка в Княжичах: Аваков заявив про непрофесіоналізм правоохоронців

Новини » Політика    23.02.2019 - 12:03
Перестрілка в Княжичах: Аваков заявив про непрофесіоналізм правоохоронців
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков заявив, що від старого міліцейського складу в поліції залишилося 56 відсотків

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про хід розслідування перестрілки в Княжичах під Києвом у грудні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра "Дзеркалу тижня".

За його словами, першопричина в непрофесіоналізмі.

"Періодично таке трапляється. Останнім часом - рідше. Але частіше, ніж хотілося б. Реформа такої величезної і складної системи МВС - річ делікатна і хвороблива", - сказав він.

Аваков заявив, що від старого міліцейського складу в поліції залишилося 56 відсотків.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила розслідування перестрілки в Княжичах під Києвом. По справі проходять п'ятеро підозрюваних. Серед них, начальник управління карного розшуку поліції Києва Леонід Курята.

РБК-Україна писало, що в грудні 2017 року суд поновив на посаді екс-главу кримінального розшуку поліції Києва, якого усували після стрілянини в Княжичах.

4 грудня 2016 в Княжичах київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію по затриманню грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ Національної поліції Києва, які брали участь у спецоперації. Після цього між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.

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