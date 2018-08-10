ГПУ має намір відкрити провадження через рішення суду про закриття справи Кернеса

Наразі вирішується питання, хто вестиме досудове розслідування по справі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) має намір відкрити провадження через рішення суду про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це на брифінгу заявила заступник генпрокурора України Анжела Стрижевська.

Як повідомила Стрижевська наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2. ст. 375 Кримінального кодексу України (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

"Відповідно до рапорту прокурора, який брав участь у даному судовому процесі, нами зараз вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2. ст. 375 ККУ за ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки. І, як ми можемо підозрювати, і про інші обтяжуючі обставини, передбачені в ч.2. ст. 375. Наразі вирішується питання про доручення розслідування даного провадження відповідному органу досудового розслідування", - заявила вона.

Стрижевська зазначила, що ГПУ втратила можливість проведення досудового розслідування по зареєстрованим новим справам, оскільки це має робити Держбюро розслідувань, яке ще не запрацювало.

"Буде вирішуватися, якому органу досудового розслідування відповідно до повноважень буде доручено це провадження", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ГПУ вважають незаконним рішення суду про закриття справи Кернеса. Крім того, Стрижевська називала "нісенітницею" аргументи суду, спираючись на які було закрито справу Кернеса.

Зазначимо, Київський райсуд Полтави закрив справу проти Кернеса сьогодні, 10 серпня.