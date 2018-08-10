ГПУ намерена открыть производство из-за решения суда о закрытии дела Кернеса

Сейчас решается вопрос, кто будет вести досудебное расследование по делу

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) намерена открыть производство из-за решения суда о закрытии дела мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом на брифинге заявила заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская.

Как сообщила Стрижевская, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2. ст. 375 Уголовного кодекса Украины (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

"Согласно рапорту прокурора, который принимал участие в данном судебном процессе, нами сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2. ст. 375 УК украины за вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия. И, как мы можем подозревать, и другие отягчающие обстоятельства, предусмотренные в ч.2. ст. 375. Сейчас решается вопрос о поручении расследования данного производства соответствующему органу досудебного расследования", - заявила она.

Стрижевская отметила, что ГПУ потеряла возможность проведения досудебного расследования по зарегистрированным новым делам, поскольку это должно делать Госбюро расследований, которое еще не заработало.

"Будет решаться, какому органу досудебного расследования в соответствии с полномочиями будет поручено это производство", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ГПУ считают незаконным решение суда о закрытии дела Кернеса. Кроме того, Стрижевская называла "чушью" аргументы суда, опираясь на которые было закрыто дело Кернеса.

Отметим, что Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса сегодня, 10 августа.