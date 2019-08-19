ГПУ почала розслідування втручання в діяльність суддів ОАСК

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала досудове розслідування за фактом можливого незаконного втручання в діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Як повідомляється, за результатами розгляду заяви судді Окружного адмінсуду м. Києва ГПУ 2 серпня поточного року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення незаконного втручання у діяльність суддів ОАСК співробітників Управління спеціальних розслідувань ГПУ і НАБУ при обшуку в приміщеннях суду 26-27 липня 2019 року.

У суді також зазначили, що відповідні звернення судді ОАСК направили також до Вищої ради правосуддя (ВСП) ще в кінці липня.

"Однак на сьогоднішній день відповіді ВСП щодо розгляду цього питання в суд не надходило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи НАБУ провели низку обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

У відомстві наголосили, що керівництво ОАСК міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) за законом про незаконне збагачення.

Крім того, в середині травня Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава.