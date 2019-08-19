ГПУ начала расследование вмешательства в деятельность судей ОАСК

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Как сообщается, по результатам рассмотрения заявления судей Окружного админсуда г. Киева ГПУ 2 августа текущего года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года.

В суде также отметили, что соответствующие обращения судьи ОАСК направили также в Высший совет правосудия (ВСП) еще в конце июля.

"Однако на сегодняшний день ответа ВСП относительно рассмотрения этого вопроса в суд не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

В ведомстве подчеркивали, что руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины (КСУ) по закону о незаконном обогащении.

Кроме того, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.