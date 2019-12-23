ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ змінила кваліфікацію справи про виведення 4,4 млрд гривень з "Дельта банку"

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 17:52
ГПУ змінила кваліфікацію справи про виведення 4,4 млрд гривень з "Дельта банку"
Фото: Дельта банк (deltabank.com.ua)

Посадові особи надали кредит розуміючи, що його не віддадуть

Генеральна прокуратура України змінила підозра двом колишнім співробітникам "Дельта банку" та директора одного з підприємств за фактом виведення близько 4,4 млрд грн з банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За версією слідства, колишні співробітники "Дельта банку" підозрюються в укладенні кредитних договорів з порушенням українського законодавства і документів банку.

Так, посадові особи банку видали кредит на суму 4,4 млрд гривень. Слідство вважає, що підозрювані розуміли проблемність банку, а також те, що зібрані гроші не будуть повернуті банку.

"Зазначені обставини стали підставою віднесення банку до категорії неплатоспроможних банків і запровадження тимчасової адміністрації. Крім того, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розпочато відшкодування коштів вкладникам банку у зв'язку з недостатністю майна банку, яка виникла в результаті неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваних продовжують шукати.

Нагадаємо, в травні ГПУ відновила розслідування проти одного з колишніх топ-менеджерів "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку".

Активи "Дельта банку" покривали більшу частину його зобов’язань, - експерт Суд заарештував активи власника Дельта Банку на 690 млн гривень
Новини України Дельта Банк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся