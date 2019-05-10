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ГПУ поновила справу про виведення 50 млн доларів з "Дельта Банку"

Новини » Фінанси    10.05.2019 - 14:31
ГПУ поновила справу про виведення 50 млн доларів з "Дельта Банку"
Ілюстративне фото (agrex.gov.ua)

Колишнього топ-менеджера банку підозрюють у розтраті

Генеральна прокуратура України відновила розслідування проти одного з колишніх топ-менеджерів "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів.

Повідомляється, що в 2012 році один з керівників банку підписав договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія), за яким надав австрійському банку в заставу міжбанківський депозит в доларах в якості забезпечення зобов'язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови). Крім того, австрійському банку було надано право самостійно списувати кошти з депозиту.

В подальшому Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направив "Дельта Банку" повідомлення про списання коштів з депозиту за невиконання Jamico Finance Ltd зобов'язань за кредитним договором і списав всю суму в 50,63 млн доларів.

Згаданому колишньому топ-менеджеру "Дельта Банку" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. У кримінальному провадженні допитано ряд свідків, проведено п'ять експертиз. Однак 13.12.2018 представник ГПУ закрив кримінальне провадження. У зв'язку з цим Фонд гарантування вкладів звернувся зі скаргами в ГПУ і Печерський райсуд Києва, при розгляді в суді прокурор повідомив про поновлення слідства.

Нагадаємо, в квітні Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку".

 

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