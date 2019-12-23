ГПУ изменила квалификацию дела о выводе 4,4 млрд гривен из "Дельта банка"

Фото: Дельта банк (deltabank.com.ua)

Должностные лица предоставили кредит понимая, что его не отдадут

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим сотрудникам "Дельта банка" и директору одного из предприятий по факту вывода около 4,4 млрд грн из банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, бывшие сотрудники "Дельта банка" подозреваются в заключении кредитных договоров с нарушением украинского законодательства и документов банка.

Так, должностные лица банка выдали кредит на сумму 4,4 млрд гривен. Следствие считает, что подозреваемые понимали проблемность банка, а также то, что предоставленные деньги не будут возвращены банку.

"Указанные обстоятельства стали основанием отнесения банка к категории неплатежеспособных банков и введения временной администрации. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов физических лиц начата возмещения средств вкладчикам банка в связи с недостаточностью имущества банка, которая возникла в результате неправомерных действий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемых продолжают искать.

Напомним, в мае ГПУ возобновила расследование против одного из бывших топ-менеджеров "Дельта Банка", который подозревается в выведении почти 50,6 млн долларов.

Напомним, в апреле Фонд гарантирования продлил ликвидацию "Дельта Банка".