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Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку"

Новини » Фінанси    08.04.2019 - 22:09
Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку"
Фото: Дельта Банк (agrex.gov.ua)

Ліквідація "Дельта банку" була продовжена на рік - до 4 жовтня 2020 року включно

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію акціонерного товариства "Дельта Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Згідно з повідомленням, ліквідація "Дельта банку" була продовжена на рік - до 4 жовтня 2020 року включно.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 4 квітня 2019 № 772 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ "Дельта Банк" терміном на один рік з 5 жовтня 2019 в 4 жовтня 2020 включно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення призупинити виплати вкладникам ПАТ КБ "Хрещатик" гарантованої суми відшкодування. Причиною стало рішення суду щодо процесу ліквідації банку.

Відзначимо, в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за станом на 1 січня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 90 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

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