ГПУ буде клопотати про окреме виробництво для Гримчака та його спільника

Генеральна прокуратура України (ГПУ) буде клопотати про окреме провадження заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його спільника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укринформ".

За словами прокурора Дениса Іванова, прокурори клопотали у Деснянському районному суді міста Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій щодо Гримчака в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновіл, яка була порушена ще в лютому 2014 року.

За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці в ході розслідування нападу на Чорновіл отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.

Нагадаємо, раніше адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що суд з обрання запобіжного заходу Гримчаку почнеться не раніше 17 годин.

Вона підкреслювала, що якийсь суд Києва або Чернігова - буде обирати запобіжний захід Гримчаку, стане відомо після вручення подозрения.

Адвокат не виключила, що прокуратура проситиме заставу близько мільйона гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру.

У середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Додамо також, в НАБУ заявляли, що Гримчак міг залучити заступника голови Генеральної прокуратури України для впливу на рішення Верховного суду.