У ГПУ анонсували нові підозри у справі щодо тиску на ВККС

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, підозри можуть вручити посадовцям Державної судової адміністрації та Офісу омбудсмена

Генеральна прокуратура може вручити підозри посадовим собам із Державної судової адміністрації, Офісу омбудсмена та інших органів влади у справі тиску на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. Про це написав у своєму Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

Так, генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що чотири підозри у справі про зловживання та тиск на ВККС суддями Окружного адміністративного суду Києва не є останніми.

"У цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб Судової адміністрації, Офісу омбудсмена та ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті в ймовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів", - сказано у повідомленні.

Крім того, за даними Луценка, відпрацьовуються й епізоди, не пов’язані з ВККС, де інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адміністративний суд для прийняття тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень.

"Юрій Луценко також пообіцяв розсекречувати епізоди, які поки що залишаються засекреченими, аналізувати їх, і в разі достатності підстав оголошувати підозри по іншим епізодам, не пов’язаним з ВККС. Очільник ГПУ наголосив, що ключова подія в календарі відбудеться вже наступного тижня", - написав Лисенко.

Крім того, у Генпрокуратурі повідомили, що подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, котрим оголошено підозри, будуть передані до Вищої ради правосуддя до кінця цього тижня. А після дозволу відомства подання направлять до суду.

"У суді ми будемо клопотати про запобіжний захід - відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом - чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег", - підкреслив Лисенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всім суддям ОАСК, яких викликали на допити в Генеральну прокуратуру України, вручили підозри.

Як писало РБК-Україна раніше, в ГПУ 2 серпня допитали голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Главі ОАСК вручили повідомлення про підозру.

Так, 26 липня детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва в роботу Державного бюро розслідувань і інших державних органів влади. У відомстві підкреслювали, що керівництво ОАСК могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) щодо закону про незаконне збагачення.