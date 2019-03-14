У ДПСУ розповіли, скільки міжнародних спостерігачів прибули в Україну

Усього за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів на виборах 2019

Перед выборами 2019 в Украину на сегодня, 14 марта, прибыло уже более 240 международных наблюдателей. Об этом на брифинге рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей.

"Особое внимание будет уделяться въезду международных наблюдателей и представителей СМИ. Как показывает анализ, основным направлением их въезда являются аэропорты Украины. Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. В настоящее время в Украину уже прибыло более 240 наблюдателей", - отметил Слободян.

Спикер отметил, что на территорию Украины уже прибывают представители иностранных СМИ.

"Особое внимание уделяется и въезду представителей иностранных СМИ. По спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на утро уже находится почти 60 представителей иностранных СМИ. Пограничники не пропустили одного журналиста - гражданина РФ - из-за того, что в свое время он нарушил порядок въезда в Крым", - сказал он.

Напомним, перед выборами 2019 на следующей неделе начнется активная фаза, в рамках которой усилится охрана границы. Слободян отметил, что в течение месяца пограничники будут предпринимать меры по усиленной охране границы, чтобы не допустить провокаций и людей, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на выборах 2019, по состоянию на 13 марта 2019 года, зарегистрировала 683 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.