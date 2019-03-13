У ДПСУ прокоментували намір Саакашвілі приїхати в Україну

Саакашвілі заборонений в'їзд в Україну до 2021 року

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) прокомментировали информацию о том, что Михаил Саакашвили планирует посетить Украину 1 апреля, отметив, что законных оснований нет. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Так, в отношении Саакашвили действуют ограничения на въезд сроком до 2021 года.

"Пограничники действуют в рамках предоставленных полномочий и в рамках действующего законодательства. В данном случае мы также будем действовать именно так. Данное лицо не является гражданином Украины, а во-вторых, в отношении него действуют ограничения на въезд сроком до 2021 года. Поэтому говорить о законных основаниях для его возврата в Украину не имеет смысла", - сказал Слободян.

Он добавил, что в случае попытки Саакашвили приехать в Украину, его не пропустят через госграницу.

"Как следствие будет непропукс через линию государственной границы Украины", - добавил Слободян.

Отметим, в интервью' Дмитрию Гордону Саакашвили заявил, что купил билет в Киев на 1 апреля, сразу на следующий день после проведения президентских выборов.

"Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украину", - сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Перед этим Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

РБК-Украина писало, что в июле Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебными полномочиями экс-президентом Грузии Саакашвили.