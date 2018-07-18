Грузинський суд залишив у силі вирок Саакашвілі

Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі

Тбіліський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про зловживання службовими повноваженнями екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Про це передає "Кавказ-online"

Так, 28 червня Тбіліський міський суд Саакашвілі визнав винним в організації нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Також суд засудив Саакашвілі заочно до 6 років позбавлення волі.

Суть судового розгляду полягала в тому, що в 2009 році Саакашвілі на посту президента Грузії достроково звільнив з ув'язнення чотирьох колишніх співробітників МВС. Вони були засуджені за вбивство співробітника одного з банків Сандро Гіргвліані у 2006 році.

У ході слідства з'ясувалося, що Саакашвілі в обхід державної комісії з помилування видав указ про помилування співробітників МВС.

Відзначається також, що по даній кримінальній справі раніше були засуджені на різні тюремні терміни колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі і начальник спеціального оперативного департаменту МВС Іраклій Кодуа.

Захист Саакашвілі вважає рішення Тбіліського апеляційного суду "політично мотивованим".

Напад на Гелашвілі відбувся в 2005 році. Співробітники МВС зупинили екс-депутата центрі Тбілісі, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили. Гелашвілі був госпіталізований з важкими травмами. Після зміни влади в Грузії було відновлено в 2013 році кримінальну справу щодо цього інциденту.

Тбіліський міський суд раніше засудив заочно Саакашвілі за ці дії до трьох років позбавлення волі.

Відомо, що проти екс-президента Грузії в суди розглядають ще дві справи, що стосуються розтрати держкоштів і перевищення повноважень.

Нагадаємо, 28 червня 2018 року стало відомо, що Тбіліський міський суд визнав Михайла Саакашвілі винним в організації нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі і заочно засудив колишнього президента Грузії до 6 років позбавлення волі.