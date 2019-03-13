У ДПСУ прокоментували намір Саакашвілі приїхати в Україну

Фото: Міхеіл Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі заборонений в'їзд в Україну до 2021 року

В Державній прикордонній службі України (ДПСУ) прокоментували інформацію про те, що Міхеіл Саакашвілі планує відвідати Україну 1 квітня, зазначивши, що законних на це підстав немає. Про це в коментарі РБК-Україна розказав речник ДПСУ Олег Слободян.

Так, відносно Саакашвілі діють обмеження на в’їзд терміном до 2021 року.

"Прикордонники діють в межах наданих повноважень та в межах чинного законодавства. В даному випадку ми також будемо діяти саме так. Дана особа не є громадянином України, а по-друге, відносно нього діють обмеження на в’їзд терміном до 2021 року. Тому говорити про законні підстави для його повернення в Україну не має сенсу", - сказав Слободян.

Він додав, що у разі спроби Саакашвілі приїхати в Україну, його не пропустять через держкордон.

"Як наслідок буде непропукс через лінію державного кордону України", - додав Слободян.

Зазначимо, в інтерв'ю Дмитру Гордону Саакашвілі заявив, що купив квиток в Київ на 1 квітня, відразу на наступний день після проведення президентських виборів.

"Порошенко не пройде до другого туру і я більш ніж упевнений, що після цього жоден прикордонник не виконає наказ не пускати мене в Україну", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі видворили з Україні 12 лютого 2018 року. Перед цим Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

РБК-Україна писало, що у липні Тбіліський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок у справі про зловживання службовими повноваженнями екс-президентом Грузії Саакашвілі.