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ДПСУ запропонувала Кабміну перелік прикордонних пунктів для закриття через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 11:00
ДПСУ запропонувала Кабміну перелік прикордонних пунктів для закриття через коронавірус
Фото: прикордонники (dn.gov.ua.jpg)

Перелік прикордонних пунктів буде оприлюднений після рішення Кабміну

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) направила до Кабінету міністрів пропозиції щодо переліку прикордонних пунктів, які можуть бути закриті у зв’язку з коронавірусом. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що перелік прикордонних пунктів буде оприлюднений після рішення Кабміну.

"Вчора прем’єр-міністр зазначив, що в Україні буде закрита низка пунктів пропуску на державному кордоні. Наразі Держприкордонною службою разом з іншими міністерствами і відомствами, які причетні до держкордону, напрацьована пропозиція по такому рішенню і направлена на уряд", - повідомив Демченко.

Додамо, Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через епідемію коронавірусу.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення у світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників.

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