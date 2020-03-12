ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти через епідемію коронавірусу

Новини » Економіка     12.03.2020 - 10:34
НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти через епідемію коронавірусу
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

НБУ готовий зробити все необхідне для безперебійного касового обслуговування

Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, на час карантину, який буде діяти в Україні до 3 квітня, банківська система працюватиме у звичайному режимі

"Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення", - повідомили в НБУ.

У НБУ додали, що банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів.

НБУ також готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня. "Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів", - повідомили в НБУ.

НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти через епідемію коронавірусу

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення у світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників.

НБУ збільшив продаж валюти для підтримки гривні Вартість нафти впала після заборони поїздок з Європи в США
Новини України Національний банк УкраїниКоронавірусГривня
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся