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ГПСУ предложила Кабмину перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 11:00
ГПСУ предложила Кабмину перечень пограничных пунктов для закрытия из-за коронавируса
Фото: пограничники (dn.gov.ua.jpg)

Перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) направила в Кабинет министров предложения относительно перечня пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко отметил, что перечень пограничных пунктов будет обнародован после решения Кабмина.

"Вчера премьер-министр отметил, что в Украине будет закрыт ряд пунктов пропуска на государственной границе. Сейчас Госпогранслужбой совместно с другими министерствами и ведомствами, которые причастны к госгранице, наработанноепредложение по такому решению и направлено правительству", - сообщил Демченко.

Добавим, Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.

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