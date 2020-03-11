Карантин в Україні через коронавірус: що потрібно знати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантинний режим по всій країні введено на три тижні

11 березня відбулося засідання Кабміну, на якому було прийнято рішення про карантин у зв'язку з коронавірусом. Які заходи введуть в країні для запобігання епідемії COVID-19 - детально на РБК-Україна.

Карантин оголошено у всіх областях України до 3 квітня

За результатами засідання Кабінету міністрів, уряд виніс рішення про необхідність введення з 12 березня по 3 квітня загальнонаціонального карантину через спалах коронавірусу.

Незважаючи на те, що в Україні поки зареєстрований тільки один випадок захворювання у жителя Чернівців, особливий режим буде діяти у всіх регіонах.

Що заборонено під час карантину

Для недопущення поширення коронавирусної інфекції по всій території України будуть діяти такі обмеження:

закриття всіх навчальних закладівна три тижні;

заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників;

припинення авіасполучення з країнами, де спостерігається спалах COVID-19;

закриття більшої частини контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Продовжать роботу 49 КПП, в яких обладнають карантинні зони.

Скасування масових заходів

На час карантину в країні буде обмежено проведення культурних, спортивних, розважальних заходів з масовим скупченням людей, чисельністю понад 200 осіб. Дана заборона не відноситься до заходів державної необхідності.

Спортивні заходи можуть проходити без глядачів, за рішенням міжнародних організацій.

Протиепідемічні заходи

Уряд виділив з бюджету кошти в розмірі 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту для потреб міністрерств і відомств, а також для поповнення державного резерву.

Крім цього, до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, для запобігання браку товарів даного типу серед населення України.

Для проведення температурного скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" встановлять інфрачервоне обладнання.

Київ готується до епідемії коронавірусу

Раніше стало відомо, що з 12 березня карантин буде оголошений в столиці. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що обмеження в Києві діятимуть попередньо до кінця місяця.

В рамках протиепідемічних заходів з четверга зупинять навчальний процес в дитячих садах, школах, вищих навчальних закладах, спортивних та мистецьких школах. Забороняється проведення масових заходів (концерти, конференції, кіносеанси та ін.). Не працюватимуть розважальні центри і зони розваг в шопінг-молах.

Коронавірус в Україні

Перше захворювання коронавірусом на території України було виявлено 3 березня у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії. Чоловік знаходиться в лікарні в стабільному стані. З 6 березня міська влада оголосила в Чернівцях карантин із закриттям навчальних закладів і скасуванням масових заходів.

На 11 березня в Україні було зафіксовано 43 випадки підозри на коронавірусну інфекцію. З них ще проходить перевірку і знаходиться в ізоляції 1 пацієнт, інші аналізи дали негативний результат. Експрес-тести для швидкого виявлення коронавірусу повинні надійти в Україну 15-16 березня.

У зв'язку зі спалахом Covid-19 в світі, національний авіаперевізник МАУ оголосив про скасування рейсів в 16 країн. Лоукостери також припиняють деякі польоти з України в зони активного поширення інфекції.

На кордонах України було запроваджено посилений санітарний контроль. Всі, хто прибуває на територію країни автомобільним, залізничним і повітряним транспортом, проходять температурний скринінг тіла.