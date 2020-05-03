У ДПСУ назвали кількість хворих на коронавірус прикордонників

Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Одужав від коронавірусу 1 прикордонник

У суботу 2 травня було підтверджено інфікування коронавірусом ще одного прикордонника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними відомства, вчора лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у прикордонника з Одеської області. У військовослужбовця легкий перебіг хвороби.

"У підрозділі проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що станом на 3 травня на коронавірус хворіють 14 співробітників прикордонної служби. При цьому 1 військовослужбовець одужав від захворювання.

Нагадаємо, станом на 18 квітня у лавах ДПСУ було зафіксовано всього 4 випадки захворювання на коронавірус. Серед хворих були прикордонники з підрозділу в Закарпатській області. Перший випадок інфікування серед прикордонників було зафіксовано 15 квітня.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу у Збройних силах України було підтверджено 4 випадки зараження коронавірусом. Останні випадки інфікування було виявлено у Харківській та Дніпропетровській областях.