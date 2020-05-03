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У ЗСУ підтвердили чотири нових зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 12:31
У ЗСУ підтвердили чотири нових зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент COVID-19 хворіють 49 українських військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили чотири нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Командуванні медичних військ ЗСУ Facebook.

Повідомляється, що нові випадки зафіксовані серед трьох військових в Харківській і одного - в Дніпропетровській областях.

"За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19. Хворі лікуються вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - повідомили в ЗСУ.

Всього станом на 7 ранку 3 травня в ЗСУ коронавірусом хворіють 49 осіб. При цьому за період пандемії одужали 30 військових, 2 - померли. На ізоляції знаходяться 295 військових.

Нагадаємо, в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до майже 12 тисяч. При цьому за минулу добу зафіксували зниження нових випадків захворювання - підтвердили 502 інфікування проти 550 днем раніше.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні підтвердили 9 нових летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом. Всього в країні від коронавіруса померли 288 осіб.

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