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В ГПСУ назвали количество больных коронавирусом пограничников

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 16:16
В ГПСУ назвали количество больных коронавирусом пограничников
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Выздоровел от коронавируса 1 пограничник

В субботу 2 мая было подтверждено инфицирование коронавирусом еще одного пограничника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, вчера лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у пограничника из Одесской области. У военнослужащего легкое течение болезни.

"В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что по состоянию на 3 мая коронавирусом болеют 14 сотрудников пограничной службы. При этом 1 военнослужащий выздоровел от заболевания.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в рядах ГПСУ было зафиксировано всего 4 случая заболевания коронавирусом. Среди больных были пограничники из подразделения в Закарпатской области. Первый случай инфицирования среди пограничников был зафиксирован 15 апреля.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины было подтверждено 4 случая заражения коронавирусом. Последние случаи инфицирования были выявлены в Харьковской и Днепропетровской областях.

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