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Без GPS и не боится РЭБ: украинская "Рута" перейдет на новую систему наведения

Суббота 17 мая 2025 11:05
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Без GPS и не боится РЭБ: украинская "Рута" перейдет на новую систему наведения Иллюстративное фото: украинская "Рута" перейдет на новую систему наведения (militarnyi.com)
Автор: Наталья Кава

Украинская крылатая ракета-дрон "Рута" будет оснащена новой визуальной навигационной системой. Она позволит точно наводиться на цель даже при полном отсутствии спутниковой навигации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет Defense Express, новую систему навигации обеспечит испанская компания UAV Navigation, которая входит в состав оборонного концерна Grupo Oesía. Отмечается, что систему уже проверили в боевых условиях, и, вероятно, ее уже применяли в Украине.

Новая навигация позволит осуществлять полет на малой высоте, а также отвечает за наведение на терминальном этапе полета.

О какой навигации речь

По данным СМИ, речь о визуальной системе навигации типа DSMAC. Она базируется на сопоставлении реальных изображений рельефа с эталонными картами местности.

Обычно такие технологии используют в полноценных крылатых ракетах. Однако развитие цифровых технологий позволило уменьшить и удешевить эти технологии для использования на менее габаритных платформах.

Что известно о "Руте"

"Рута" была разработана компанией Destinus. Она часто классифицируется как ракето-дрон из-за своих компактных размеров и функциональных особенностей. Впервые о ее использовании стало известно в конце 2024 года - тогда "Рута" проходила испытания на поле боя.

Тогда же стало известно, что Destinus, вероятно, поставляла Украине винтовые беспилотники Lord с дальностью полета от 750 до 2000 км.

"Рута" может преодолевать до 300 км, а ее боевая нагрузка, хотя и не раскрыта, по оценкам аналитиков, может составлять десятки или около сотни килограммов.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина провела успешные испытания новой ракеты собственного производства "Рута". Также продолжается производство и других ракет.

Подробно о том, на что способно новое украинское оружие - читайте в материале РБК-Украина.

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