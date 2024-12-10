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Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Киев, Вторник 10 декабря 2024 19:50
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Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина провела успешные испытания новой ракеты собственного производства "Рута". Также продолжается производство и других ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Глава государства подчеркнул, что украинские ракеты и дроны еще до недавнего времени "были из фантастики", но сегодня это уже реальность.

"Ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов", - рассказал Зеленский.

Он обратил внимание, что похожая ситуация и с дронами. В Украине производят разведывательные беспилотники "Гор", ночные бомберы "Вампір" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колібрі" и "Камік", FPV-самолеты Darts, а также дальнобойные "Лютий" и Fire Point-1.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир", - подчеркнул президент.

Производство ракет в Украине

Напомним, в этом году стало известно, что Украина начала производить ряд новых ракет и беспилотников.

В частности, недавно президент Владимир Зеленский рассказал о том, что украинские защитники получили первую партию новых ракет-дронов "Пекло".

Такие ракеты могут уничтожать цели на расстоянии до 700 километров и набирают скорость до 700 километров в час.

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