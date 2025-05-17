Без GPS і не боїться РЕБ: українська "Рута" перейде на нову систему наведення

Українська крилата ракета-дрон "Рута" буде оснащена новою візуальною навігаційною системою. Вона дозволить точно наводитися на ціль навіть за повної відсутності супутникової навігації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише Defense Express, нову систему навігації забезпечить іспанська компанія UAV Navigation, яка входить до складу оборонного концерну Grupo Oesía. Зазначається, що систему вже перевірили в бойових умовах, і, ймовірно, її вже застосовували в Україні.

Нова навігація дозволить здійснювати політ на малій висоті, а також відповідає за наведення на термінальному етапі польоту.

Про яку навігацію мова

За даними ЗМІ, мова про візуальну систему навігації типу DSMAC. Вона базується на зіставленні реальних зображень рельєфу з еталонними картами місцевості.

Зазвичай такі технології використовують у повноцінних крилатих ракетах. Однак розвиток цифрових технологій дозволив зменшити та здешевити ці технології для використання на менш габаритних платформах.

Що відомо про "Руту"

"Руту" було розроблено компанією Destinus. Вона часто класифікується як ракето-дрон через свої компактні розміри та функціональні особливості. Вперше про її використання стало відомо наприкінці 2024 року - тоді "Рута" проходила випробування на полі бою.

Тоді ж стало відомо, що Destinus, ймовірно, постачала Україні гвинтові безпілотники Lord з дальністю польоту від 750 до 2000 км.

"Рута" може долати до 300 км, а її бойове навантаження, хоча й не розкрите, за оцінками аналітиків, може становити десятки або близько сотні кілограмів.