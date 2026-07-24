Будет ценовой шок. Сибига раскрыл, кто больше всего пострадает от ударов РФ в Черном море
Террор России в Черном море повлечет за собой шоковые цены на продукты. Есть категории людей, которых это затронет больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Сибига предупреждает о последствиях ударов РФ
Российские атаки приведут к скачку цен на продукты питания. А это сразу ударит по самым уязвимым слоям населения, считает министр.
"Эскалация террора России против гражданских грузовых судов в Черном море несет серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности. Если Москва не прекратит свои удары, вызванный этим шок цен на продукты питания ударит по наиболее уязвимым слоям населения", - говорит Сибига.
Какие потребители под угрозой:
- в Африке,
- в Азии,
- на Ближнем Востоке,
- в Латинской Америке.
Украина призывает объединиться
Сибига призвал мир к глобальной солидарности. А страны указанных регионов -обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием немедленно прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море.
"Россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью", - сообщил чиновник.
И попросил мир не молчать, а действовать сейчас, чтобы остановить российский террор, превращающий продукты питания в оружие и использующий голод как инструмент войны.
Напомним, в ночь на 24 июля в эксклюзивной экономической зоне Румынии было повреждено коммерческое судно Christiana B. Оно направлялось из США в Украину.
Сибига заявил, что Россия пытается превратить Черное море в зону страха и дестабилизации. И целенаправленно атакует гражданские торговые суда.
Украинский морской экспорт фактически остановился из-за российских атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда.