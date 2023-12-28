ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовятся к обороне. Партизаны показали окопы россиян в Крыму (фото, видео)

Крым, Четверг 28 декабря 2023 11:09
UA EN RU
Готовятся к обороне. Партизаны показали окопы россиян в Крыму (фото, видео) Фото: партизаны показали окопы россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму рисские войска активно готовятся к обороне. Партизаны показали окопы захватчиков в Черноморском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наш агент в населенном пункте Окуневка, который находится на западном берегу Крыма, демонстрирует окопы россиян. Оккупанты готовятся к обороне полуострова такими окопами. Координаты: 45.367558, 32.780489", - говорится в сообщении.

Фото: окопы россиян в Крыму (t.me/atesh_ua)

Партизаны отмечают, что "такие сооружения не пригодны для использования по назначению, и никого не смогут остановить".

Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму

В начале октября партизаны проникли на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны. В частности партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.

Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, расположенный на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.

Недавно мы сообщали о том, что партизаны собрали важную информацию о наличии оккупантов на военном объекте в Крыму возле аэродрома "Ореховское".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
В Воздушных силах объяснили, почему в Украине такие короткие тревоги из-за взлета МиГ-31К
В Воздушных силах объяснили, почему в Украине такие короткие тревоги из-за взлета МиГ-31К
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году