Готовят к отправке на войну? Школьников в РФ будут обучать основам применения дронов

"Модуль № 3 "Основы технической подготовки и связи": иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

Также школьники должны будут знать алгоритм противодействия БПЛА противника и выполнять практические действия по управлению БПЛА.

По итогам курса школьники должны будут иметь представление об особенностях применения беспилотников на поле боя. Это должно коснуться школьников в 10 и 11 классах.

Учиться управлению дронами будут не только школьники

Операторов дронов начнут готовить в колледжах. Ранее об этом заявлял министр образования Сергей Кравцов.

По его словам, первым обучать этой специальности начнет Курганский технологический колледж.

Сборник "Шахедов" в России

Напомним, ранее британская разведка обнародовала данные о том, что Россия уже начала применять беспилотники "Шахед" собственного производства. При этом Иран еще с сентября 2022 года поставляет необходимые комплектующие для сбора БПЛА.

Также в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби отмечал, что Иран активно помогает России построить завод по производству "Шахедов". Его должны построить до конца следующего года.

Недавно сообщалось, что несколько сотен российских студентов колледжа "Алабуга Политех" в Татарстане привлекли в сборник иранских дронов Shahed.