Российских студентов-подростков привлекли к сборке "Шахедов" в Татарстане, - СМИ

Несколько сотен российских студентов колледжа "Алабуга Политех" в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания " Протокол " и YouTube-канала "РЗВРТ".

К сборке дронов привлекают подростков

Сначала, по словам источника журналистов, к работе привлекали преимущественно подростков 15-17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса школы.

Сейчас же сборкой дронов занимаются студенты всех курсов.

"Буквально позавчера прислали 150 новых студентов со второго и третьего курсов", - рассказала одна из студенток.

Студентам платят зарплату, но угрожают отчислением за комментарии

Зарплата задействованных в сборке дронов студентов зависит от выполнения плана - в среднем, это сумма в районе 30-40 тысяч рублей (330-442 долларов - ред.). Зарплату они получают официально. При этом студенты рассказывают, что им не доплачивают за переработки и работу в выходные дни.

Некоторые жалуются, что иногда им приходится работать по несколько дней подряд без сна и почти без еды.

"Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления, говорят студенты. Об этом сказано в договоре. За нарушение студент должен будет выплатить штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей (16,5 тысяч - 22,1 тысяч долларов - ред.)", - пишет издание.

К сборке дронов привлекают иностранных детей

Кроме того, к производству дронов привлекают несовершеннолетних студенток из стран Африки. Идея этой схемы, как говорят авторы расследования, принадлежала гендиректору Особой экономической зоны "Алабуга" Тимуру Шагивалеву.

Сами студентки из Африки не спешили добровольно ехать в колледж, поэтому их решили привлекать с помощью приложений для знакомств Tinder и Badoo.

Снабжение дронов из Ирана в Россию

Иран еще в прошлом году начал передавать российским оккупантам дроны-камикадзе "Шахед". Враг регулярно использует такие БПЛА, чтобы атаковать территорию нашей страны.

Ранее СМИ сообщали, что в Татарстане продолжается подготовка к запуску производства иранских дронов-камикадзе "Шахед", которые Россия активно использует в войне против Украины.

Затем координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби сообщал, что Иран предоставляет России материалы, необходимые для построения завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".