Готують до відправки на війну? Школярів в РФ навчатимуть основам застосування дронів

Російські школярі в старших класах вивчатимуть основи управління і застосування безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
"Модуль № 3 "Основи технічної підготовки та зв'язку": мати уявлення про способи бойового застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ведення розвідки місцевості за допомогою БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Також школярі повинні будуть знати алгоритм протидії БПЛА противника та виконувати практичні дії з управління БПЛА.
За підсумками курсу школярі повинні будуть мати уявлення про особливості застосування безпілотників на полі бою. Це має торкнутися школярів у 10 та 11 класах.
Навчатися керуванню дронами будуть не тільки школярі
Операторів дронів почнуть готувати в коледжах. Раніше про це заявляв міністр освіти Сергій Кравцов.
За його словами, першим навчати цієї спеціальності почне Курганський технологічний коледж.
Нагадаємо, раніше британська розвідка оприлюднила дані про те, що Росія вже почала застосовувати безпілотники "Шахед" власного виробництва. При цьому Іран ще з вересня 2022 року постачає необхідні комплектуючі для збирання БПЛА.
Також у червні координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі зазначав, що Іран активно допомагає Росії побудувати завод з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року.
Нещодавно повідомлялось, що кілька сотень російських студентів коледжу "Алабуга Політех" у Татарстані залучили до збірки іранських дронів Shahed.
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