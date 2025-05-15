"Готовьте аудиторию к провалу": СМИ РФ получили указания по переговорам в Стамбуле

Кремль разослал провластным медиа инструкцию, как освещать переговоры в Стамбуле. В методичке нет деталей о позиции делегации, зато аудиторию уже готовят к возможному провалу и новым санкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
По данным издания, российские СМИ получили от российского политического блока методичку о том, как писать о переговорах в Стамбуле 15 мая.
В частности в методичке есть уточнение относительно помощника президента Владимира Мединского в списке участников делегации. Это рекомендуют объяснять тем, что он руководил делегацией переговорщиков в Стамбуле 2022 года, поэтому то, что происходит сейчас, якобы является "логическим продолжением его работы".
Также пропагандистам советуют отметить, что при формировании делегации на российского диктатора Владимира Путина не повлияли "ни слова американского президента Дональда Трампа, ни заявления украинского президента Владимира Зеленского".
О позиции, которую российская делегация должна донести до украинской стороны, в методичке ничего не сообщают. Предположений о возможном ходе переговоров и советов о том, как освещать их результаты, в ней также нет.
При этом авторы предлагают сотрудникам провластных СМИ рассказать, что сейчас "переговоры проходят на худших для Украины условиях", чем три года назад, однако, в чем заключается ухудшение условий, в методичке не объясняется.
В то же время сотрудники политического блока уже советуют лояльной Кремлю прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о "новом пакете санкций".
Составители текста рекомендуют рассказывать россиянам, что:
Отдельно упоминаются санкции на торговлю энергоресурсами, которые якобы не влияют на состояние "стабильно развивающегося энергокомплекса".
Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор отверг совместное предложение Украины, ЕС и США по установлению временного 30-дневного перемирия в Украине.
Вместо этого Путин публично призвал к возобновлению переговоров с Украиной, предложив провести их в Турции. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал эту инициативу, отметив готовность Турции выступить посредником в мирном процессе.
Аналитики сразу говорили, что приезд Путина на личную встречу маловероятен, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отказ Путина от личного участия в переговорах будет свидетельствовать о нежелании Москвы завершить войну.
В то же время Украина дала понять, что готова к переговорам только при условии личного присутствия Путина.
Как и ожидалось Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня. Для понимания, данную делегацию возглавил даже не глава МИД России, а помощник диктатора Владимир Мединский, который уже был участником переговоров еще в 2022 году.
Украинский президент Владимир Зеленский 15 мая, как было договорено прибыл в Турцию, но выразил разочарование отсутствием Путина.
Несмотря на то, что Путин не появился на встрече, украинский лидер отправил часть представителей Украины в Стамбул, куда ранее прибыла российская делегация.
Стоит заметить, что изначально Украина на переговорах в Турции была представлена на самом высоком уровне.
Позже госсекретарь США Марко Рубио выразил скептицизм относительно результатов переговоров, отметив, что без личной встречи между Путиным и президентом США Дональдом Трампом прорыва не будет.
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