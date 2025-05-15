"Готуйте аудиторію до провалу": ЗМІ РФ отримали вказівки щодо переговорів у Стамбулі

Кремль розіслав провладним медіа інструкцію, як висвітлювати переговори в Стамбулі. У методичці немає деталей про позицію делегації, зате аудиторію вже готують до можливого провалу та нових санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
За даними видання, російські ЗМІ отримали від російського політичного блоку методичку про те, як писати про переговори у Стамбулі 15 травня.
Зокрема в методичці є уточнення щодо помічника президента Володимира Мединськогов списку учасників делегації. Це рекомендують пояснювати тим, що він керував делегацією парламентерів у Стамбулі 2022 року, тож те, що відбувається зараз, нібито є "логічним продовженням його роботи".
Також пропагандистам радять зазначити, що під час формування делегації на російського диктатора Володимира Путіна не вплинули "ні слова американського президента Дональда Трампа, ні заяви українського президента Володимира Зеленського".
Про позицію, яку російська делегація має донести до української сторони, у методичці нічого не повідомляють. Припущень про можливий перебіг переговорів і порад про те, як висвітлювати їхні результати, у ній також немає.
При цьому автори пропонують співробітникам провладних ЗМІ розповісти, що зараз "переговори відбуваються на гірших для України умовах", ніж три роки тому, однак, у чому полягає погіршення умов, у методичці не пояснюється.
Водночас співробітники політичного блоку уже радять лояльній Кремлю пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій".
Укладачі тексту рекомендують розповідати росіянам, що:
Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан "енергокомплексу, який стабільно розвивається".
Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор відкинув спільну пропозицію України, ЄС та США щодо встановлення тимчасового 30-денного перемир'я в Україні.
Натомість Путін публічно закликав до відновлення переговорів з Україною, запропонувавши провести їх у Туреччині. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав цю ініціативу, наголосивши на готовності Туреччини виступити посередником у мирному процесі.
Аналітики відразу говорили, що приїзд Путіна на особисту зустріч малоймовірна, а голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що відмова Путіна від особистої участі в переговорах буде свідчити про небажання Москви завершити війну.
Водночас Україна дала зрозуміти, що готова до переговорів лише за умови особистої присутності Путіна.
Як і очікувалось Путін проігнорував зустріч з Зеленським, а натомість направив до Стамбула чиновників низького рівня. Для розуміння, дану делегацію очолив навіть не голова МЗС Росії, а помічник диктатора Володимир Мединський, який вже був учасником переговорів ще у 2022 році.
Український президент Володимир Зеленський 15 травня, як було домовлено прибув до Туреччини, але висловив розчарування відсутністю Путіна.
Попри те, що Путін не з'явився на зустріч, український лідер відправив частину представників України до Стамбулу, куди раніше прибула російська делегація.
Варто зауважити, що від початку Україна на переговорах у Туреччині була представлена на найвищому рівні.
Пізніше держсекретар США Марко Рубіо висловив скептицизм щодо результатів переговорів, зазначивши, що без особистої зустрічі між Путіним і президентом США Дональдом Трампом прориву не буде.
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