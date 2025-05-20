Готовил покушение на Зеленского: в Польше предъявили обвинение агенту РФ

Подозреваемый Павел К. был задержан в апреле 2024 года в результате сотрудничества польских и украинских прокуроров. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Польские прокуроры утверждают, что подозреваемый заявлял о своей готовности действовать в интересах военной разведки РФ и установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.

"Эта деятельность должна была, в частности, помочь в планировании российскими спецслужбами возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении прокуратуры.

По данным прокуроров, в задачи Павла К. , вероятно, входил сбор и предоставление информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Такой аэропорт - ключевой логистический хаб для поставок военной и гуманитарной помощи Украине.