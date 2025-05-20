Готував замах на Зеленського: у Польщі висунули обвинувачення агенту РФ

Підозрюваного Павла К. затримали у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Польські прокурори стверджують, що підозрюваний заявляв про свою готовність діяти в інтересах військової розвідки РФ і встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні проти України.

"Ця діяльність мала, зокрема, допомогти в плануванні російськими спецслужбами можливого замаху на життя президента України Володимира Зеленського", - сказано в заяві прокуратури.

За даними прокурорів, до завдань Павла К. ймовірно, входив збір і надання інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясенка на південному сході Польщі.

Такий аеропорт - ключовий логістичний хаб для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні.