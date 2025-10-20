Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Тогда контрразведка СБУ задержала девятерых агентов РФ в то время, когда они готовили серию терактов и диверсий в четырех областях Украины.

Согласно материалам дела, злоумышленники готовили взрывы на территориях жилых массивов и вблизи пунктов базирования украинских защитников. Кроме того, они собирались атаковать ключевые мосты и магистральные пути "Укрзализныци", которые обеспечивают логистику для ВСУ.

Один из местных жителей, которого завербовала ФСБ, сейчас получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

После получения инструкции от кураторов он забрал из тайника взрывчатку для совершения теракта на севере Украины.

Злоумышленник должен был оснастить взрывное устройство смартфоном для его дистанционной активации россиянами. Он был задержан в съемной квартире, когда завершал подготовку к теракту.

Суд признал задержанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).