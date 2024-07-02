Готовил ракетные удары по станциям "Укрзализныци". Суд вынес приговор агенту ФСБ

Что случилось

По указанию спецслужб предатель готовил серию ракетно-дронных ударов по объектам "Укрзализныци" и энергетического комплекса. Для выполнения задач вражеский агент пытался установить локации узловых станций, по которым двигались военные эшелоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, предатель собирал информацию о подстанциях, которые обеспечивают электричеством объекты железнодорожной инфраструктуры.

"Полученные разведданные агент должен был передать своему российскому куратору через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал координаты потенциальных целей с их фото и текстовыми разъяснениями", - пишет СБУ.

В случае успешного выполнения задания предателю обещали перечислить 100 тысяч рублей на приобретение автомобиля. В частности он надеялся, что спецслужбы позже "эвакуируют" его в Россию.

Согласно данным следствия, предателем оказался 57-летний местный житель. Спецслужбы завербовали его еще в мае 2023 года.

Решение суда

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Следующие 15 лет он проведет за решеткой.