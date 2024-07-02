RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовил ракетные удары по станциям "Укрзализныци". Суд вынес приговор агенту ФСБ

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор агенту Федеральной службы безопасности (ФСБ), который готовил ракетные удары по станциям "Укрзализныци" в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

По указанию спецслужб предатель готовил серию ракетно-дронных ударов по объектам "Укрзализныци" и энергетического комплекса. Для выполнения задач вражеский агент пытался установить локации узловых станций, по которым двигались военные эшелоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, предатель собирал информацию о подстанциях, которые обеспечивают электричеством объекты железнодорожной инфраструктуры.

"Полученные разведданные агент должен был передать своему российскому куратору через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал координаты потенциальных целей с их фото и текстовыми разъяснениями", - пишет СБУ. 

В случае успешного выполнения задания предателю обещали перечислить 100 тысяч рублей на приобретение автомобиля. В частности он надеялся, что спецслужбы позже "эвакуируют" его в Россию. 

Согласно данным следствия, предателем оказался 57-летний местный житель. Спецслужбы завербовали его еще в мае 2023 года. 

Решение суда

Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

Следующие 15 лет он проведет за решеткой. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе задержали агентурную группу ФСБ, которая состояла из двух военных и их сообщницы. Наемники выискивали позиции сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещения скрытого видеонаблюдения в морском порту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяФСБРоссийская Федерация