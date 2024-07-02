Искали ПВО и вели видеонаблюдение: СБУ в Одессе задержала группу российских агентов
Служба безопасности в Одессе задержала агентурную группу ФСБ, состоявшую из двух военных и их сообщницы. Целью наемников РФ являлись позиции сил ПВО и размещение скрытого видеонаблюдения в морском порту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, по заданию российской спецслужбы фигуранты разведывали локации систем ПВО, обороняющих Одессу.
"Чтобы установить соответствующие координаты, агенты систематически объезжали областной центр и его близлежащие территории", - говорится в сообщении.
В случае обнаружения нужных объектов злоумышленники скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах.
Видеонаблюдение на территории порта
В СБУ сообщили, что еще одной задачей вражеской группы была замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.
"Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики", - рассказали правоохранители.
После детальной документации деятельности злоумышленников СБУ задержала резидента агентурной группы ФСБ и его сообщника, когда те фотографировали военный объект.
"Еще одного участника вражеской ячейки - местную жительницу, задержали в ее собственном доме после того, как она сделала разведку вблизи потенциальной цели", - информируют в ведомстве.
Кроме того, СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.
Обыски и объявления подозрения
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они приобрели и пользовались исключительно для коммуникации с ФСБ.
"Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
СБУ "охотится" на агентов РФ
Напомним, правоохранители также разоблачили в Одессе двух мужчин, которые планировали по заказу ФСБ России сжечь очередной автомобиль украинских военнослужащих.
Также накануне Служба безопасности Украины задержала агента российского спецназа, готовившего прорыв кафиров на Покровском направлении.
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