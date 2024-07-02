Готував ракетні удари по станціях "Укрзалізниці". Суд виніс вирок агенту ФСБ

Що сталось

За вказівкою спецслужб зрадник готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах "Укрзалізниці" та енергетичного комплексу. Для виконання завдань ворожий агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема зрадник збирав інформацію щодо підстанцій, які забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури.

"Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями", - пише СБУ.

У разі успішного виконання завдання зраднику обіцяли перерахувати 100 тисяч рублів на придбання автомобіля. Зокрема він сподівався, що спецслужби пізніше "евакуюють" його до Росії.

Згідно з даними слідства, зрадником виявився 57-річний місцевий житель. Спецслужби завербували його ще у травні 2023 року.

Рішення суду

Суд визнав агента ФСБ винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наступні 15 років він проведе за ґратами.